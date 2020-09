Embolic Lliga-Federació pels horaris

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va instar La Lliga «a fixar els partits de la primera jornada» i les següents «en dissabte i diumenge, tal com ha estat avalat pels jutges i tribunals», segons va anunciar en un comunicat, després que el Granada-Athletic i l'Alabès-Betis hagin estat establerts el divendres 11 i el dilluns 14 de setembre, respectivament, per la patronal. Comença, per tant, un nou embolic entre La Lliga i la Federació, entre Tebas i Rubiales, després que ahir es publiquessin els horaris de les dues primeres jornades de la màxima categoria.

El Granada-Athletic seria el partit escollit perquè el divendres 11 de setembre a les 21.00 hores, obrís el nou campionat de Primera divisió. La Lliga va explicar que havia programat partits en divendres i dilluns en aquestes jornades «atenent al que preveu l'Acta de 1 de juny de la Secció 28 Especialitzada Mercantil de l'Audiència Provincial de Madrid, que segueix vigent, i que va estimar el recurs d'apel·lació de La Lliga ampliant les mesures cautelars acordades contra la RFEF en el sentit d'ordenar-li el cessament de qualsevol intent d'impedir la celebració dels partits els dilluns i els divendres». El Barça, igual com altres clubs que han jugat a Europa o al play-off a l'agost, té ajornats els dos primers partits contra l'Elx i l'Athletic.