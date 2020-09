Jordi Ribera renova com a seleccionador espanyol d'handbol

El tècnic de Sarrià de Ter Jordi Ribera continuarà entrenant la selecció espanyola d'handbol després que ahir el president de la Federació, Francisco Blázquez, confirmés que tant ell com el seleccionador femení, el també català Carlos Vives, lideraran «el cicle olímpic 2020-2024».

«M'agradaria agrair a la Federació i al seu president el fet de confiar en mi un cicle més. Han estat quatre anys molt intensos en els quals hem treballat sempre en dues línies, una de formació, de cerca de nous talents, i una altra, quan arriben els campionats importants, tenir aquest equip que ens permeti continuar estant en les primeres posicions i això és el que intentarem continuar fent en aquests quatre nous anys», va afirmar Ribera, el tècnic que va portar Espanya a la conquesta dels Europeus dels anys 2018 i 2020.

«Una de les coses de les quals volíem parlar era, sobretot, donar continuïtat a alguns projectes que havíem iniciat en aquests quatre anys com les activitats de formació o la llibertat en tot el que és la programació de les activitats, i aquí no hi ha hagut cap problema», va assenyalar Jordi Ribera.