Tardes de diumenge de bàsquet a Fontajau (o davant d'una pantalla)

El sorteig del calendari de LEB Or confirma que aquesta temporada Spar Girona i Bàsquet Girona no coincidiran com a locals i, per tant, que els aficionats podrien veure en directe bàsquet de primer nivell cada diumenge a la tarda (l'horari tradicionalment preferit per l'afició gironina) amb el gran interrogant de si ho podran fer presencialment al pavelló o s'hauran de conformar a seguir-ho des de casa per les restriccions sanitàries

Un diumenge a la tarda anar a Fontajau a veure estrelles com Chelsea Gray, Laia Palau, Sonja Vasic i la resta de jugadores d'un dels millors equips de bàsquet femení d'Europa; i l'altre, una setmana més tard, tornar a anar al mateix pavelló per veure com, de la mà de Marc Gasol, Girona torna a tenir un equip masculí amb opcions reals de recuperar la seva condició de plaça ACB que va perdre l'estiu del 2008 després de dues dècades a l'elit. Dos projectes de bàsquet de qualitat, un molt consolidat i l'altre creixent sense parar, a qui només el coronavirus i les restriccions sanitàries poden deixar sense públic en el dia i l'hora que, tradicionalment, millor respon l'afició gironina: diumenges a les sis de la tarda. El sorteig d'ahir del calendari de LEB Or va obrir definitivament la porta que no s'havia aconseguit en els últims anys: Spar Girona i Bàsquet Girona juguen com a locals en cap de setmana alterns. Així, cada setmana hi haurà bàsquet a Fontajau i només faltarà saber si el públic hi podrà anar o, com recomana el Consejo Superior de Deportes o com es juga la Lliga Catalana d'aquest cap de setmana, els partits s'hauran de veure des de casa a través d'una pantalla. Sigui amb les retransmissions en streaming clàssiques dels últims anys, ocasionalment per Teledeporte a Lliga Femenina-1 o en altres canals de televisió convencional com estan negociant clubs de LEB Or.

«A Girona, tot i que darrerament ha aconseguit engrescar molta gent amb el partits de competició europea entre setmana, el millor horari pel bàsquet sempre ha estat diumenge a la tarda. Ja en els temps de l'Akasvayu, Svetislav Pesic solia fer llargues reflexions perquè el seu equip reunia més gent els diumenges per veure el Múrcia que els dimecres amb el Virtus de Bolonya. El tècnic serbi no ho entenia. Però era així. I ho continua sent. Amb el seu salt a la categoria sènior, amb l'equip de Lliga EBA que entrenava Quim Costa, el projecte del Bàsquet Girona va apostar d'entrada per jugar els dissabtes a la tarda. El curs passat, ja a LEB Plata, el club que presideix Marc Gasol va provar de rectificar i jugar els diumenges a la tarda però es va trobar que la majoria de caps de setmana coincidia amb l'Uni i havia de fer-ho en dissabte. Ara, en canvi, els calendaris ho permeten.

La Lliga Femenina-1 passarà per la sisena jornada de Lliga quan comenci la LEB Or. Aquell diumenge, 18 d'octubre, el Bàsquet Girona rebrà l'Alacant i l'Uni haurà jugat el dia abans a Tenerife; un cap de setmana més tard, l'Spar Girona rebrà el València a Fontajau mentre el Bàsquet Girona serà a Mallorca. I, així, ssuccessivament cada setmana almenys mentre el coronavirus i les possibles aturades de la competició no alterin els calendaris previstos.