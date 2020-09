L'exemple d'Araújo per seguir guanyant

«L'MVP és María Araújo de l'Spar Girona». Quan l'speaker de la Federació Catalana va trencar el silenci del desangelat Palau Blaugrana per anunciar que havia estat la millor jugadora de la final, la pivot gallega de l'Uni va fer cara de sorpresa. No és el més habitual que s'esculli una jugadora que havia acabat el partit amb 3 punts. Sempre se sol destacar a qui fa molts punts, però, ahir, les estadístiques (17 de valoració) varen premiar la feina més fosca d'una María Araújo que, amb els seus 11 rebots, personificava per exemple un dels grans factors diferencials en la final guanyada 69-61 contra el Cadí: la superioritat gironina prop de cistella (19 rebots ofensius). I, anant ja més enllà del partit, el partit d'Araújo també fa un bon maridatge amb l'esforç col·lectiu del bàsquet per treure el cap enmig de la pandèmia. Un esforç per continuar competint i, envoltades de les imprescindibls restriccions sanitàries, organitzar al Palau Blaugrana una Lliga Catalana que continua consolidant l'Spar Girona com el millor equip de bàsquet femení que hi ha hagut mai a Catalunya. Amb el d'ahir, nou títols pels set que va gua­nyar l'històric Universitari de Barcelona.

La continuïtat de Bernat Canut a la banqueta i de Georgina Bahí a la pista asseguren que el Cadí mantindrà les senyes d'identitat com a club del Sedís de la Seu d'Urgell. Sempre defensen fort i juguen un bàsquet intens. Així, les pirinenques no es varen deixar espantar pel 7-0 de sortida de l'Uni ni per la presència interior de Julia Reisingerova. La pivot txeca va ser l'MVP de la final de la Lliga Femenina-1 de fa dues temporades, just abans de marxar a València, i ahir es va tornar a posar la samar­reta deixant ben clar que, per poc que es vagi posant a to físicament, serà una jugadora absolutament determinant per a les gironines (4 punts i 7 rebots en 22 minuts tot i el 0/5 en tirs lliures).

Els punts de Gala Mestres i Ari Pujol, entre les dues 16 dels 31 del seu equip al descans, però sobretot la intensitat del joc pirinenc al darrere mantenia el Cadí dins el partit, fins i tot en alguns moments per davant en el marcador, tot i les dificultats que tenien per compensar la contundent presència gironina dins de la zona. Les estrebades de l'Uni van ser més constants en la segona meitat. I quan els encerts en el tir exterior de Sonja Vasic, Eldebrink, Palau i, sobretot, de Paola Ferrari amb quatre de quatre en triples es varen sumar a les segones opcions que donaven el domini del rebot, el partit es va acabar de decantar definitivament. Al final, 69-61.