La RFEF adverteix a La Lliga que els partits de divendres no es poden jugar

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) manté que aquesta temporada no hi pot haver futbol ni els divendres ni tampoc els dilluns i és per això que ha advertit a La Lliga que el Granada-Athletic, que hauria d'obrir la competició de Primera Divisió d'aquesta temporada 2020/2021 aquest divendres, no es pot disputar, com tampoc el Leganés-Las Palmas de Segona. Un cop es va sortejar el calendari, la setmana passada, la RFEF ja va avisar la patronal, però en cap cas s'han canviat els horaris llavors establerts.

La Lliga considera que, en no haver-hi públic a les graderies pel coronavirus, tot es pot mantenir com fins ara i, per tant, disputar-se partits els divendres i els dilluns (com es feia en la represa de l'anterior campionat al juny, en què hi va haver futbol cada dia). Però la Federació recorda la sentència d'un jutjat Mercantil que ho prohibeix. No serà fins al 6 d'octubre que se celebrarà el judici que determinarà quina de les dues entitats té legitimitat per decidir com i quan s'han de jugar els partits. Fins aleshores, l'embolic està servit.