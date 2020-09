El govern i el Comitè Olímpic busquen pactar un protocol perquè comencin les lligues

El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, i el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, van abordar ahir amb les federacions una solució consensuada per reprendre les competicions esportives no professionals amb totes les garanties sanitàries i jurídiques. En una reunió en la qual van participar tots dos i representants de 51 federacions de manera telemàtica, el ministre va dir que entre tots han de «ser capaços de trobar aquestes normes comunes», un dia després que el Consell Superior d'Esports (CSD) anunciés la falta d'acord per concretar un protocol comú, per la qual cosa seran les federacions i les comunitats autònomes les que determinaran els termes de cada competició.

Les federacions van insistir que el desenvolupament dels campionats ha d'assegurar la salut de tots els esportistes, tècnics, entrenadors, equips mèdics, treballadors, espectadors i tots els qui estiguin implicats en ells, i van reiterar que la seva principal prioritat i dedicació són els esportistes. També van mostrar la seva total disposició a continuar mantenint reunions amb les autoritats governamentals i de les comunitats autònomes per aconseguir un punt d'enteniment, amb respecte a les competències de tots i cadascun dels estaments que permetin el reinici de les competicions amb la màxima seguretat. «El camí per a aconseguir un acord és el del diàleg. Tots junts ho aconseguirem per l'esport espanyol», va assegurar Blanco des del Comitè Olímpic Espanyol.

El CSD va comunicar el dimarts al nit que no existeix consens sobre la pràctica de proves de detecció de la covid-19 i sobre els termes en què ha de produir-se el retorn del públic a les competicions, després de dues setmanes de negociació. També va apuntar que es va comprometre a pagar un fons per a sufragar aquestes proves i que diverses CA s'oposen al seu últim plantejament, que obria la porta a la possibilitat de comptar com a màxim amb 1.000 espectadors a l'aire lliure i 500 en recintes tancats.