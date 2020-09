L'era Koeman comença amb un triomf

El Barça de Ronald Koeman va mostrar ahir una bona imatge en l'estrena de la pretemporada, contra el Nàstic de Tarragona, de Segona Divisió B, amb una victòria (3-1) gràcies als gols de Dembélé, Griezmann i Coutinho, aquests dos últims de penal . La diana tarragonina va ser obra de Javier Bonilla.

El tècnic holandès va escollir a l'estadi Johan Cruyff un onze totalment diferent de la primera part respecte a la segona, però els dos van tenir com a comú denominador el sistema de joc 4-2-3-1. En els primers 45 minuts Pedri, que va mostrar detalls il·lusionants en el seu primer partit com a blaugrana, va ser l'encarregat d'exercir de migcampista avançat i després va substituir-lo Coutinho, que va tornar a jugar amb el Barça un cop retornat de la victoriosa cessió al Bayern de Munic. El duel va començar amb els de Koeman tenint el domini de la pilota i amb un Nàstic intens, que va tractar de tancar els espais originats en el seu eix defensiu pel dinamisme dels jugadors blaugranes. Però no ho van aconseguir i els gols van fer acte de presència a favor del conjunt local.

Dembélé va definir amb la dreta davant Wilfred (min. 5), desfent-se amb un toc subtil d'Albarrán després d'una passada de Sergi Roberto que va deixar passar amb gran intel·ligència Pedri. I Griezmann va transformar un penal (min. 17) comès per Ribelles sobre Gerard Piqué a la sortida d'un córner.

La resposta del Nàstic no va trigar a arribar gràcies a Amang, qui va executar un xut de rosca amb la cama dreta que va passar llepant el pal esquerre de la porteria de Neto (min. 18). Va ser l'avantsala del gol tarragoní, l'autor del qual va ser Bonilla (min.30) amb un xut potent i col·locat des de fora de l'àrea amb la cama esquerra.

Poc decisiva va ser la participació de Leo Messi en el seu primer partit després del burofax per anunciar la seva intenció de marxar del Barça i la posterior entrevista en què va explicar que es quedava per no portar el club de la seva vida als jutjats. El jugador argentí no va arribar amb perill a l'àrea tarragonina i la seva acció més destacada va ser cedir-li el llançament de penal a Griezmann. A la represa, Coutinho va marcar des dels onze metres(min. 51) per unes mans de Joan Oriol. Luis Suárez i Arturo Vidal no van entrar en la convocatòria per enfrontar-se al Nàstic.