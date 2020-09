Hamilton no falla i Sainz abandona en una cursa accidentada

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) es va endur ahir el Gran Premi de la Toscana, novena prova del Mundial de Fórmula 1, una cursa marcada per un accident provocat pel cotxe de seguretat en què Carlos Sainz (McLaren) va veure arruïnat el seu treball i va haver d'abandonar. Abans, en l'arrencada, un altre accident ja havia condemnat Max Verstappen.

El triomf de l'hexacampió del món, que va celebrar el seu sisè triomf del curs, va quedar eclipsat per un greu incident que va poder acabar en tragèdia, tot en la setena volta de la primera cursa de la història de la F1 a Mugello, propietat de Ferrari. Irònicament, el causant de l'accident va ser el que va saltar, precisament, per evitar-los: el safety car. El canvi de normativa -que aquest any ha eliminat la línia del cotxe de seguretat, que ja no pot ser avançat fins que es creua la línia de meta i el fet que el conductor va apagar els llums tard, enmig de l'últim revolt, va fer que Bottas i els pilots de davant frenessin de manera inesperada.

Els de darrere, amb el peu a fons i començant per Kevin Magnussen (Haas), es van trobar de sobte amb la situació. El danès va frenar, i després d'ell, l'italià Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) va haver d'esquivar-lo com va poder. No obstant això, el canadenc Nicholas Latifi (Williams) no el va poder evitar, i Sainz també es va emportar per davant el Haas. El madrileny va ser crític: «Estic content que tothom estigui bé, el que ha passat avui és una situació molt perillosa que no s'hauria de tornar a repetir».

Cursa: 1. Lewis Hamilton, 2.19:35.060; 2. Valteri Bottas, a 4.880; 3. Alex Albon, a 8 segons; Mundial: 1. Lewis Hamilton, 190; 2. Valtteri Bottas, 135; 3. Max Verstappen, 110; 11. Carlos Sainz, 41.