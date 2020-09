Pogacar s'imposa davant el defalliment de Bernal

El ciclista eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) es va adjudicar ahir a l'esprint la quinzena etapa del Tour de França, disputada entre Lió i el Grand Colombier durant 174,5 quilòmetres, mentre el seu compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que li va disputar la victòria, conserva el maillot groc en la primera jornada d'alta muntanya.

El britànic Adam Yates (Mitchelton-Scott) va llançar un atac quan faltaven una mica més de set quilòmetres de la meta, en una rampa del 12 per cent, però el grup perseguidor, format per fins a dotze corredors i en el qual hi rodava el líder, va frustrar aquest intent. Quan faltaven 600 metres, Roglic va saltar el grup i només Pogacar, l'australià Richie Porte (Trek-Segafredo) i el colombià Miguel Ángel López (Astana) van sortir darrere d'ell. Al tram final, la lluita es va reduir als dos eslovens, i va ser Pogacar qui s'acabaria imposant en l'últim esforç per signar el seu segon triomf d'etapa i quedar-se a només 40 segons del seu compatriota a la genera.

Mentrestant, el vigent campió del Tour, el colombià Egan Bernal (INEOS Grenadiers) deia gairebé adéu a tota opció de revalidar el títol després de perdre 7.21 a la meta. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) es va deixar gairebé 4 minuts i queda fora dels deu primers classificats de la general. Avui jornada de descans abans d'afrontar demà un dur traçat de 164 qilòmetres d'alta muntanya.

Cursa: 1. Tadej Pogacar, 4:34.13; 2. Primoz Roglic, 4:34.13; 3. Richie Porte, 4:34.18. General: 1. Primoz Roglic, 65.37.07; 2. Tadej Pogacar, +40 segons; Rigoberto Urán, +1.34.