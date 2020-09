La Generalitat també aprova que Fontajau pugui arribar a acollir 2.000 espectadors

La Generalitat també ha acabat donant el vist-i-plau a que Fontajau pugui acollir poc més de 2.000 espectadors en els partits d'aquesta temporada de l'Spar Girona, fent bo d'aquesta manera el protocol que club, govern i Ajuntament van acordar el juliol passat però que la recomanació del CSD (màxim de 500 persones en espais tancats) havia fet perillar. Sis mesos després, l'Spar Girona jugarà davant dels seus aficionats aquest diumenge a la nit (21.00), amb l'aforament acordat durant la campanya d'abonats.

L'Uni Girona ha rebut la ratificació del Secretari General de l'Esport, Gerard Figueras, per seguir amb el pla d'aforament previst. Aquest pla, aprovat al mes de juliol, preveia un aforament màxim de 2.150 aficionats, situats tots ells amb la distància de seguretat d'una filera per davant i per darrere i de dues localitats buides per ambdós costats. Tot i això la setmana passada Gerard Figueras, en declaracions al Diari de Girona, obria la porta a revisar a la baixa l'aforament després que el CSD hagués publicat la seva recomanació.

Malgrat les restriccions de mobilitat que entren avui en vigor a Girona i Salt, aquest pla d'aforament no supera en cap cas l'aforament del 50% del pavelló municipal de Girona-Fontajau, i compleix, per tant, també, les mesures que s'han pactat amb el PROCICAT per combatre l'augment de contagis. Així doncs, els abonats podran gaudir, sis mesos més tard, de bàsquet de primer nivell amb el debut en Lliga Femenina Endesa davant del Movistar Estudiantes. El bàsquet tornarà a Fontajau mig any després d'aquell Uni-Al Qazeres (61-55) de l'1 de març amb el qual es va acomiadar, sense saber-ho, l'equip de l'afició pocs dies abans de l'esclat de l'estat d'alarma i el confinament per la crisi sanitària.