Un bàsquet sobre la botzina dona una èpica victòria al Bisbal

Una cistella de Dídac Poch a menys de dos segons del final ha donat la victòria al Sol Gironès Bisbal Bàsquet en la seva estrena a la Lliga Catalana EBA. L'equip de Cesc Senpau ha començat molt nerviós i això ho ha aprofitat el Vic per anar-se'n 10-23 al final del primer quart. Poc a poc l'equip empordanès ha anat creixent a partir d'una millora defensiva. Al descans perdia de vuit, però a l'inici de la segona part ha aconseguit neutralitzar el rival i ha començat un partit nou, marcat per la igualtat.

A 16 segons pel final i amb el marcador 70-69 els visitants només han convertit un dels dos tirs lliures que tenien. El Bisbal ha pogut fer la darrera jugada i ha sortit bé: Dídac Poch ha trobat la cistella a poc menys de dos segons, sobre la botzina, per donar el triomf en l'estrena al seu equip. Torrent, amb 20 punts, ha sigut el màxim anotador del Bisbal. El partit, disputat al pavelló Vell, ha reunit 180 espectadors, la xifra màxima decretada per les limitacions d'aforament que s'apliquen per combatre els contagis de coronavirus.