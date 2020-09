Els responsables de la moció consideren que Bartomeu ha de dimitir ja del seu càrrec

La plataforma Més que una Moció, que va presentar les firmes necessàries per emprendre una moció de censura contra la junta directiva del Barcelona, demanava ahir a Josep Maria Bartomeu la seva dimissió, encara que això li evitaria viure un escarni en la votació de la pròpia moció, la qual estan convençuts que tirarà endavant.

Marc Duch, president de Manifest Blaugrana, un dels vuit grups d'opinió que donen suport a aquesta moció al costat de tres precandidatures, assegurava que Bartomeu hauria d'haver dimitit fa molt, que fer-ho ara és tard però, tot i així, demana i espera que dimiteixi.

«El voler dimitir per evitar un escarni, una vergonya, em sembla molt pobre i d'una baixesa terrible l'haver de passar que et votin milers de persones en contra per anar-te'n. Ja tens aquestes firmes en contra, pots voler evitar l'escarni, però anar-se'n ja hauria d'haver-ho fet abans», va manifestar.

«Cal que dimiteixi Bartomeu, però no ara perquè es pugui trobar amb una votació en contra de milers de socis i ho faci per por. Ho hauria d'haver fet molt abans, va quedar manifest que era incapaç de dirigir aquest club», va reiterar.

Més enllà d'aquesta hipotètica dimissió, el procés de la moció de censura entra ara en la seva segona fase, la de validació de les més de 20.000 signatures presentades a club. «Agraïm als vuit grups d'opinió i tres precandidatures una moció històrica perquè és un fet que ens ha permès recollit més de 20.000 firmes», va celebrar Duch. «La massa social del Barça està viva, s'ha mobilitzat prop d'un 20 per cent de la massa social, cosa que és una xifra escandalosa. I d'haver tingut partits, la xifra hauria sigut més alta», va afegir, abans d'agrair al club les «ganes de col·laborar» i que facilités el lliurament de paperetes.

Pel que fa al balanç del propi procés es mostrava «extremadament positiu». «Molta feina, molts quilòmetres, tensió i disputes en l'organització, però aquí érem tots per aconseguir la moció. El balanç organitzatiu és extremadament positiu. Entenem que la gent que hem activat ha de seguir activa, i caldan les seves ganes i el seu múscul per arribar a l'objectiu del 66 per cent», deia.

I és que la moció només tiraria endavant i obligaria a dimitir a l'actual junta i convocar eleccions immediatament en cas que votin més d'un 15 per cent de la massa social de club i, que el resultat a favor de la moció compti amb aquest 66 per cent de suport.

Des de la plataforma es mostren convençuts que els socis els donaran suport, de nou, i en base a diversos factors. Entre ells, el «detonant» de la crisi al voltant de la figura de Leo Messi. «La seva possible marxa va poder ser la cirereta al pastís i el súmmum per la gent, que va dir que ja n'hi havia prou. Però el pastís ja estava fet, ja existia», va lamentar.

«No sabem el que passarà, però sí sabem que aquesta junta i Bartomeu no seran capaços de convèncer Messi de quedar-se més enllà del 2021. No hi ha comunicació, els enganys han estat molts segons el jugador», va opinar de cara al futur del capità blaugrana. Per la seva banda, Ricard Faura, membre del grup d'opinió Dignitat Blaugrana, també comparteix que Bartomeu hauria de dimitir. «Com més aviat tinguem gent capaç de recuperar el que era el Barça, molt millor. Val la pena que s'avancin les eleccions, perquè si no es perdrà la planificació d'un altre any. No tenim cap dubte que aquesta moció tirarà endavant. Aquesta votació no la perdrem».