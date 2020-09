El Barça impedeix la sortida de Suárez a l'Atlètic de Madrid

Nou episodi en la sortida de Luis Suárez del Barça. Si aquest dilluns semblava que l'uruguaià marxaria a l'Atlètic de Madrid, ara aquesta operació s'ha aturat.

Segons informava aquest dilluns a la nit Onda Cero, el Barcelona ha negat la sortida de Suárez a l'equip blanc-i-vermell, ja que en l'acord per marxar del club blaugrana hi ha una llista d'equips on el jugador no pot anar.

Tot i que en un principi, el club matalasser no apareixia en aquesta llista, el president Josep Maria Bartomeu l'hauria afegit a última hora.

El Barcelona i el davanter Luis Suárez tenien gairebé pactada la rescissió del contracte que uneix les dues parts. L'uruguaià tenia encara contracte amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2021, amb una altra temporada opcional. L'entesa, però, tenia com a objectiu que Suárez renuncies a part de la fitxa que li correspon per aquest curs a canvi d'obtenir la cara de llibertat i, per tant, poder signar pel club que vulgui.

Un cop descartada l'opció de marxar al futbol italià i vestir la samarreta del Juventus, l'atacant ho tenia fet per convertir-se en nou futbolista de l'Atlètic de Madrid. Ara, aquesta opció s'esvaeix.