El Barça traspassa Arturo Vidal a l'Inter de Milà

El Barça ha anunciat aquest dimarts un acord amb l'Inter de Milà pel xilè Arturo Vidal, una operació per la qual el conjunt italià pagarà un milió d'euros en variables.



El jugador va arribar a Barcelona a l'estiu del 2018 i en dues temporades va aconseguir una Lliga, la vuitena consecutiva en la seva carrera, i una Supercopa d'Espanya.



Es tracta de la segona sortida de l'equip blaugrana durant aquesta finestra de mercat després de la projecció del croat Ivan Rakitic, que va signar pel Sevilla.





? Acord amb l'@Inter per al traspàs de @kingarturo23 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 22, 2020

A Arturo Vidal, que va arribar procedent del Bayern de Munic a canvi de 18 milions d'euros, li quedava un any de contracte, però després que el tècnicli informés queper al seu projecte, les dues parts van arribar a un acord per rescindir el compromís i posar rumb a l'Inter.En la seva etapa al Barça, el xilè va jugar(66 de Lliga, 10 de Copa, 18 de Champions i 2 de Supercopa), en els quals va anotari va donar 10 passades de gol.El jugador ja es va acomiadar de les xarxes socials del club català: "Avui m'acomiado de tots al FC Barcelona, després de viure dos anys meravellosos en aquest gran Club. Me'n vaig molt orgullós d'haver vestit aquesta samarreta i per haver jugat al costat de grans jugadors i molt bones persones. Vull agrair a la meva família, als meus companys, als entrenadors, els doctors, l' staff i a tota la meravellosa afició que em va demostrar sempre molt afecte. Avui començo una nova etapa en la meva vida però estaran sempre en el meu cor. Ens veiem aviat, i sempre, visca Barça!".L'operació podria suposar per al Barça un milió d'euros en variables, però sobretot l'del futbolista, que podria superar elsnets.Aquest possible ingrés se suma als 1,5 milions més de nou en variables que el Barcelona percebria per Rakitic. En aquest cas, l'estalvi en el salari del croat és també substancial (7,5 milions d'euros nets).A més, el Barcelona va cedir(a canvi del pagament de la fitxa) i està pendent de la venda de Nélson Semedo (Wolverhampton) i de la marxa de Luis Suárez (carta de llibertat).Un cop es tanquin aquestes operacions, l'equip blaugrana podria dur e terme els fitxatges de dos defenses: un carriler (Dest o Emerson) i un central (Eric García).