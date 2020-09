Futbol El coreà Seomgyu Hwang, al Peralada

El Peralada va revelar ahir el desè fitxatge de l'equip d'Albert Carbó per a la temporada 2020/21. Es tracta del coreà Seomgyu Hwang, que arriba procedent de l'Extremadura B per reforçar el mig del camp del conjunt xampanyer. El migcampista, de 21 anys, va deixar el seu país natal ara fa tres anys i, després d'una experiència a la Fundació Marcet, de seguida va passar a formar part de l'Extremadura, amb qui va jugar al juvenil de Nacional i el filial de Tercera Divisió (Grup 14). Hwang destaca per la seva tècnica individual i la seva visió de joc.