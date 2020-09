L'Uni i el Girona coincideixen en tres partits a casa per un canvi de calendari

La decisió de la Federació Espanyola de modificar el calendari de dates de la Lliga Femenina per adaptar-lo a la nova realitat de l'Eurolliga, que es jugarà en bombolles del 29 de novembre al 5 de desembre, i del 17 al 23 de gener, ha provocat que a l'Spar Girona se li presenti un octubre carregadíssim de partits i, a més, el dany colateral d'haver trencat l'objectiu que cada diumenge hi hagués bàsquet a Fontajau, una setmana amb l'Uni, i l'altra amb el Girona de la LEB Or. Ara, amb la nova distribució, els dos equips coincideixen en tres partits a casa, començant pel 18 d'octubre, el dia del debut del projecte de Marc Gasol a la segona divisió contra l'Alacant. El Bàsquet Girona té programat aquest duel per a aquell diumenge a les 18 h, la mateixa franja en què ara es jugaria, amb els canvis, un Uni-Saragossa. L'Ajuntament ja n'està al cas i en els propers dies hauria de parlar amb els clubs per resoldre el problema.

Els altres dos duels on hi ha coincidència són el 6 de desembre (Uni-El Pastor i Girona-Múrcia), i el 3 de gener, amb els duels Uni-Gran Canària i Girona-Palma). El calendari de Lliga Femenina es comença a retocar a partir de la jornada 4, quan les gironines viatjaran a Las Palmas. Se'ls presenta, a l'equip d'Èric Surís, un octubre carregadíssim, amb vuit partits, incloent l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga contra el Sepsi (28 d'octubre). Entre el 25 del mes que ve i el 6 de novembre, l'Uni té cinc duels. La manera com s'ha fet la modificació no ha agradat gaire al club. El 28 d'octubre, per exemple, la lliga femenina fixa jornada, l'Uni haurà de suspendre el seu partit contra el Bembibre, i els el faran recuperar el 2 o el 3 de novembre. El canvi ha fet augmentar les jornades intersetmanals per a tots els equips.