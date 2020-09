Bottas s'emporta la victòria al GP de Rússia per davant de Verstappen i Hamilton

El finlandès Valtteri Bottas, guanyador del Gran Premi de Rússia gràcies a una sortida caòtica amb diversos incidents, va retardar la cita de l'anglès Lewis Hamilton, que va perdre el lideratge per una sanció i va acabar tercer, amb la victòria 91 que igualaria la plusmarca de l'alemany Michael Schumacher.



Bottas, que portava tot el cap de setmana anunciant que el seu objectiu era retardar en la mesura que sigui possible el festeig del seu company, va complir amb el pronòstic gràcies a una magnífica sortida en la qual va avançar al neerlandès Max Verstappen (Red Bull), que va acabar en aquest segon lloc, i va rematar la jugada aprofitant una doble sanció de 5 segons a Hamilton, fins llavors líder.



El sis vegades campió mundial va fer dues proves d'arrencada al vial dels garatges mentre la cursa estava neutralitzada pel cotxe de seguretat -a causa dels accidents de l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) i el canadenc Lance Stroll (Racing Point)- una maniobra prohibida pels jutges de carrera, que el van condemnar a 5 segons de penalització per cadascuna d'elles, 10 segons que van fer malbé la seva cursa.





CLASSIFICATION: RUSSIAN GRAND PRIX ??



Confirmation of the win for @ValtteriBottas - the ninth of his career and his first since Round 1 in Austria in July#RussianGP ???? #F1 pic.twitter.com/qDRJPGg4YU