Maverick Viñales sortirà cinquè avui a Montmeló i Arenas quart en Moto3

Maverick Viñales sortirà avui des de la cinquena posició i Albert Arenas tercer, en Moto3, en un Gran Premi de Catalunya que podria acabar amb els dos pilots gironins dominant el mundial en les seves respectives categories. De moment ahir, el pilots italians, de la mà de Franco Morbidelli (Yamaha), Lucca Marini (Kalex) i Tony Arbolino (Honda) van aconseguir un ple de «pole position» a Montmeló, en el qual també es va registrar el domini absolut dels pilots de Yamaha en la categoria reina.

En Moto GP, Franco Morbidelli va aconseguir la seva primera «pole» per davant del francès Fabio Quartararo i del seu compatriota Valentino Rossi, tots ells sobre dues Yamaha, la qual cosa dona un «plus» de superioritat als pilots del fabricant de Iwata. I amb la segona classificació en marxa, l'italià Franco Morbidelli va ser la primera referència, si bé de seguida el va superar el seu «mestre», Valentino Rossi, amb qui s'entrena en el Ranxo VR46 de la localitat italiana de Tavullia. A cap dels dos els va durar molt el privilegi de liderar la taula, perquè per darrere va aparèixer Maverick Viñales per aconseguir 1.39.655, que també va rebaixar a la seguent volta Morbidelli, amb 1.39.110. Tots els pilots de Yamaha es van aplicar a fons i en l'última volta Morbidelli va tornar a baixar el seu registre per deixar-lo en 1.38.798, per davant de Fabio Quartararo i de Valentino Rossi, en una primera fila íntegrament dels pilots de la marca de Iwata, amb Maveric Viñales com el més endarretit en la cinquena posició, superat per l'australià Jack Miller.

En Moto3, Tony Arbolino (Honda) aconseguir un nou rècord absolut de la categoria i la primera «pole position» de la temporada 2020 amb un registre d'1.47.762, per davant de Raúl Fernández (KTM) i Gabriel Rodrigo (Honda), amb el líder del mundial, el gironí Albert Arenas (KTM), quart i el seu màxim rival, el japonès Ai Ogura (Honda), en una retardada vint-i-quatrena posició.

Finalment, a Moto2, el també italià Lucca Marini (Kalex) va sumar la seva tercera «pole position» consecutiva de la temporada i la sisena de la seva carrera esportiva en Moto2, a més d'establir un nou rècord de la categoria després de rodar en 1.43.355.