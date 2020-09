Tremosa aposta per la continuïtat del «model d'èxit» del Circuit de Catalunya dos dies abans d'assumir-ne la presidència

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, aposta per la continuïtat del "model d'èxit" del Circuit de Barcelona-Catalunya. Així ho ha assegurat just dos dies abans d'assumir la presidència de l'empresa que gestiona la infraestructura després que la fins ara presidenta, Maria Teixidor, abandonés el càrrec. El conseller, que entoma la presidència per "fer front als reptes urgents que afronta l'entitat", com la renovació dels contractes dels campionats de F1 o MotoGP, ha anunciat que un cop s'hagin resolt els temes més urgents es revisarà el model de governança de l'entitat.

Segons Tremosa, el Circuit genera un impacte de més de 300 milions d'euros anuals i ha apuntat que part d'aquests recursos –uns 60 milios d'euros- es tradueixen en impostos, pel que considera que es compensa "amb escreix" l'aportació que hi fa la Generalitat. A més, considera que el circuit ajuda a dinamitzar l'economia de la comarca i a "posicionar la marca de Catalunya arreu del món". Tremosa, a més, ha defensat que "no tot són les grans competicions internacionals", sinó, que el circuit té activitat gairebé cada dia de l'any.

Aquest mateix diumenge Tremosa s'ha reunit amb el president de Dorna, empresa organitzadora del campionat mundial de MotoGP, a qui ha agraït la voluntat de "col·laborar" i "fer del traçat de Montmeló una seu permanent de la competició". A més, el conseller s'ha mostrat disposat a participar en les negociacions per a la renovació del contracte de la F1, que segons el Departament s'hauria de materialitzar a l'octubre. "L'empresa disposa de personal qualificat per dur a terme aquestes negociacions; jo els acompanyaré i prendre part en allò que convingui", ha dit.



Impacte de la covid-19

Tremosa també ha valorat l'impacte del coronavirus als esdeveniments esportius i ha dit que cal aprendre a conviure amb la situació. Així, ha recordat que tot i que aquest any ha estat sense públic s'ha aconseguit "salvar el fil de la continuïtat" dels principals esdeveniments mundials que s'hi celebren. A més, ha posat en valor les mesures de prevenció del Circuit, on aquest cap de setmana s'han fet 2.000 proves PCR per al Gran Premi de MotoGP.