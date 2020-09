Bottas aprofita la sanció de Hamilton per imposar-se en la cursa de Sotxi

El pilot finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) es va emportar la victòria ahir en el Gran Premi de Rússia de Fórmula 1, en la qual una sació va privar al britànic Lewis Hamilton (Mercedes) d'igualar a Michael Schumacher com a pilot amb més curses guanyes. Per la seva part, l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va abandonar en la primera volta després de picar contre un mur en un accident sense conseqüències greus.

El sis vegades campió del món, Hamilton, aspirava a igualar a l'Autòtrom de Sotxi les 91 victòries del mític Schumacher en la Fórmula 1. I ho hagués aconseguit de no ser que va haver de cumplir 10 segons de penalització per fer proves de sortida fora de la zona assignada, i amb això, es va allunyar del triomf, encara que va poder reduir els danys aconseguint el tercer lloc.

La penalització del britànic va permetre al seu company d'equip, Bottas, firmar la segona victòria de l'any, i novena en la Fórmula 1. «Crec que és bon momnet per saludar als meus crítics», va assegurar per ràdio el pilot finaldès, eufòric, després de veure la bandera a quadres. Després d'ell, a 7 segons va entrar l'holandès Max Verstappen (Red Bull). Bottas redueix la diferència en el Mundial amb Hamilton, tot i que encara està 44 punts per sota quan s'han de disputar set curses.

Per la seva part, Carlos Sainz va haver d'abandonar per segona carrera consecutiva. El madrileny, que avançava en la primera volta pel mig de la pista, se'n va anar llarg en la segona corba. Al intentar incorporar-se a la pista i obiviant el «zig-zag2 de l'escapatòria, la seva roda dreta va xocar contra el mur.