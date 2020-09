Sea Otter Tercer triomf consecutiu de Sam Gaze en la Super Cup Massi de Girona

El ciclisme va tornar a terres gironines i ho va fer amb un total de quatre curses al llarg del cap de setmana en una Sea Otter sense fires però amb part del seu calendari esportiu. El neozelandès Sam Gaze es va imposar ahir en la Super Cup Massi de Girona, prova que guanya per tercer any consectiu. Gaze va creuar la meta en solitari, a una distància considerable dels seus rivals. Per la seva part, la jove Núria Bosch es va emportar la prova femenina.