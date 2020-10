L'esport territorial continua suspès i el d'àmbit estatal serà sense públic

El Govern de la Generalitat ha acordat avui allargar la suspensió de les activitats esportives durant quinze dies més per tal de combatre la pandèmia de COVID-19. En el paquet de mesures aproves aquest migdia s'hi afegeix també que les competicions d'àmbit estatal, que podran continuar dispuntant-se però que, seran a partir d'ara sense públic. És a dir, els partits de l'Spar Girona (Lliga Femenina), el Bàsquet Girona (LEB Or), Olot i Llagostera (Segona B) o Sarrià i Bordils (Divisió d'Honor Plata), entre altres, seran a porta tancada. L'ordre començarà a aplicar-se aquest cap de setmana mateix i també inclou el tancament durant dues setmanes de les instal·lacions esportives, excepte les que s'hagin de fer servir per les competicions professionals permeses.