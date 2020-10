L'Spar Girona s'emporta la victòria de La Seu contra el Cadí

Quan no és una altra és l'altra. Tenir un munt de jugadores de talent permet a l'Spar Girona desencallar molts, la majoria, partits de Lliga Femenina. Fins i tot en dies que l'equip no ha començat encertat o que, per exemple, una peça tan important com Julia Reinsingerova amb quatre faltes només de començar la segona meitat. I allà, just en aquell moment, amb 27-30 en el marcador i amb Labuckiene agafant el relleu de la txeca per fer el seu millor partit de la temporada (11 punts i 10 rebots), l'Uni ha trencat el partit amb un gran encert en els tirs de Frida Eldebrink i de Sonja Vasic o, ja en el darrer quart, de Paola Ferrari. Al final, 50-71 per a les gironines.