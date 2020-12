Espanya sabrà avui els seus rivals per a la classificació per al Mundial 2022

La selecció espanyola coneixerà avui a les 18.00 h els seus rivals en la fase de classificació per al Mundial de Qatar 2022, a la seu de la FIFA, a Zuric (Suïssa). Espanya serà al bombo 1 al costat de Bèlgica, França, Anglaterra, Portugal, Itàlia, Croàcia, Dinamarca, Alemanya i Països Baixos, seleccions a les quals no es podrà enfrontar. Malgrat tot, els de Luis Enrique es podrien veure les cares amb rivals complicats del bombo 2, on hi ha Suïssa i Ucraïna, que ja li van crear problemes a la Lliga de Nacions, Suècia, la Polònia de Robert Lewandowski o la Gal·les de Gareth Bale. D´altra banda, al bombo 3 hi haurà el seu darrer botxí mundialista, Rússia, i equips incòmodes com Islàndia o Noruega. Als bombos 4, 5 i 6 hi ha els combinats de menor entitat.