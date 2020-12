L’Olot recupera Pedro del Campo, Masó i Aspar per jugar a L’Hospitalet

Empès per la necessitat de donar continuïtat a la victòria de finals de novembre davant del Barça B, l´única que fins ara ha aconseguit l´Olot, l´equip torna avui a l´acció. Salvada la jornada de descans i un altre cap de setmana atípic en què no ha jugat per nous casos de coronavirus a la plantilla, l´equip que entrena Raúl Garrido visita aquesta tarda el camp de L´Hospitalet (17.30 hores). Un matx que s´havia de jugar el diumenge i que en el seu dia es va ajornar, però que es recuperarà ben aviat. Tots dos conjunts hi estan d´acord, com també la Federació, que ha donat llum verda.

«Vam aïllar els jugadors i vam deixar d´entrenar. És d´agrair que, un cop fet això, el rival hagi entès la situació i hagi posat facilitats per posposar el partit», valora Garrido, qui recupera homes importants com Pedro del Campo, Jordi Masó i Lluis Aspar. Espera que el 2-1 davant del filial blaugrana s´hagi convertit en un «punt d´inflexió» que permeti a l´Olot no només competir, sinó també sumar punts, que ara mateix és el que més necessita. Cuer amb cinc punts, visita L´Hospitalet, que en té el doble i es troba a només dos del líder. «Ha començat molt bé. És un dels equips que millor juga a futbol. Desenvolpua molt bé la seva idea i és un rival treballat i difícil», analitza Garrido, qui destaca també el ple de victòries a casa del rival d´avui.