Suècia, Geòrgia, Grècia i Kosovo seran els rivals d’Espanya cap al Mundial 2022

Suècia es presenta com el principal rival de la selecció espanyola en el camí cap al Mundial de Qatar 2022, en el qual també s´enfrontarà a velles conegudes com Grècia i Geòrgia i a una Kosovo ?amb el porter del Girona, Muric? a la qual mai s´ha mesurat i amb la qual, en l´aspecte sociopolític, existeixen desavinences diplomàtiques. Sense ser un dels grups sobre el paper més complicats dels que va oferir el sorteig, té cert perill. Els rivals es caracteritzen per la fortalesa del bloc. Però també porta magnífics records. Amb Suècia i Grècia, els dos rivals de major rànquing, va jugar Espanya a l´Eurocopa 2008 d´Àustria i Suïssa, en la qual va iniciar la seva etapa més daurada en coronar-se a la final de Viena davant Alemanya.

El conjunt que dirigeix Janne Andersson serà, curiosament, rival d´Espanya en la fase final de la pròxima Eurocopa i acudeix a aquesta fase amb l´aval de la seva condició de quart finalista a Rússia 2018, on va exhibir un bloc molt compacte i punch. La gran incògnita en el seu futur immediat és si definitivament Zlatan Ibrahimovic, la gran estrella sueca dels últims temps, tornarà o no a la selecció, que va deixar fa uns anys i ara ha deixat entreveure la intenció de retornar, encara que depèn també del seleccionador.

Espanya es retrobarà amb Grècia, a la qual no s´enfrontava des de l´Eurocopa d´Àustria i Suïssa 2008. No obstant això, no tots els records davant Grècia són bons. Espanya va caure en la prèvia de l´Eurocopa de Portugal 2004 en la qual els hel·lens van sorprendre propis i estranys i es van fer amb el títol. Una altra rival d´Espanya serà Kosovo, que havia caigut teòricament en el grup A, però en ser-hi Sèrbia, per motius polítics va passar al B. L´estat espanyol no ha reconegut mai oficialment Kosovo com a país i l´únic condicionament que tenia Espanya en el sorteig per aquest factor era Gilbraltar.

Geòrgia completa el grup B de classificació per a Qatar 2022, una altra vella coneguda d´Espanya, a la qual va superar en el camí al Brasil 2014 amb dues victòries sense gaire llustre, per 0-1 a Tiflis i 2-0 a Albacete, i amb la qual va caure inesperadament en un amistós previ a l´Eurocopa 2016 a Getafe (0-1) amb una miqueta de Qazaishvili.