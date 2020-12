El Bàsquet Girona perd Aleix Font, recuperat pel Saragossa per jugar a la lliga ACB

Jornada atrafegada als despatxos del Bàsquet Girona, la d´ahir, on els esdeveniments es van anar succeint a un ritme vertiginós. Al matí el partit d´avui contra el Canoe es mantenia, fins i tot el tècnic Carles Marco va fer la prèvia, i res feia pensar que Aleix Font tornaria precipitadament a Saragossa, el club que l´havia cedit aquest curs a Fontajau. Tot es va començar a moure al migdia. El club aragonès, amb Rodrigo San Miguel i Vit Krecji lesionats, optava per aprofitar una clàusula del contracte de préstec que els permetia recuperar Font en aquestes circumstàncies. I així ho van acabar comunicant ahir, després d´uns dies de reflexió.

L´exblaugrana, per tant, se´n va a Saragossa per disputar la lliga ACB. Els aragonesos el van fitxar per quatre temporades l´estiu passat quan va desvincular-se del Barça, on es va formar, però per aquest any havien decidit cedir-lo a Girona, a la LEB Or, perquè acabés d´explotar. Font, de 22 anys, ha signat una mitjana de 10,1 punts per partit i una vintena de minuts en aquesta experiència a Fontajau. La baixa, inesperada, arriba poc després de l´arribada de l´islandès Kári Jónsson per cobrir el lloc del lesionat Àlex Llorca. De moment, el club gironí esperarà uns dies per avaluar si cal moure fitxa al mercat i buscar un altre reforç.

Poc després saltava l´altra gran notícia: el partit d´avui amb el Canoe era finalment ajornat perquè els madrilenys, a pesar que tenien tots els seus jugadors aptes, van al·legar que no s´havia complert el protocol de 10 dies des que es van detectar un parell de casos. En breu es fixarà la nova data.