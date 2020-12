Mor als 64 anys Paolo Rossi, heroi d’Itàlia al Mundial de 1982

Paolo Rossi, l´heroi de la selecció d´Itàlia que va guanyar el Mundial d´Espanya de 1982 en la final davant Alemanya, es va morir la passada matinada als 64 anys d´una malaltia incurable. Rossi, nascut el 23 de setembre de 1956 a Santa Lucia (Prato), es va convertir en el gran heroi de la selecció italiana que va guanyar el Mundial d´Espanya de 1982 després d´aconseguir el gol de la victòria de la final davant la selecció d´Alemanya que liderava Rumennnigge.

Després de fer els primers passos al Como va explotar com a jugador en el Vicenza, amb el qual va aconseguir l´ascens a la primera divisió, tot i que va ser en el Juventus on va destacar definitivament com un davanter letal per a retirar-se en 1987 a l´Hellas Verona.

Va ser en el Mundial de 1982 on es va forjar la seva llegenda i al qual va arribar després d´haver estat sancionat durant dos anys acusat d´intervenir en apostes.

Després d´uns inicis fluixos en el campionat, va anar en la segona part del campionat on va explotar definitivament. Víctimes del seu olfacte de gol i de les seves assistències van ser l´Argentina, davant la qual no va marcar però va ser determinant, o el Brasil, a la qual va deixar fora amb tres gols. A semifinals davant Polònia els seus dos gols van col·locar a Itàlia en la final.

Quedava la cirereta i no va fallar. A la final contra Alemanya va ser seu el gol de la victòria, viscut pel llavors president de la República Sandro Pertini, amb gran efusió en la llotja. El seu gran rendiment li va valer la Pilota d´Or. Rossi serà enterrat demà al Duomo de Vicenza.