Un Olot necessitat de punts rep el Lleida amb l'única baixa de Barnils

La derrota contundent i justa en el partit ajornat de la jornada 8 al camp de L'Hospitalet ha despertat el nerviosisme. Avui (16.30), l'equip de Raúl Garrido intentarà sumar els tres punts en la visita del Lleida. Un bloc que necessita sumar de tres en tres i deixar enrere les males sensacions que s'estàn plasmant des de l'inici de temporada. Tot i que el rival ve amb l'objectiu de seguir en dinàmica positiva i assaltar el lideratge, el conjunt olotí s'ha de fer fort com a local.

La llista de baixes pel tècnic valencià per al partit d'aquesta tarda és curta, Garrido comença a tenir gran part de la plantilla disponible. L'entrenador recupera tots els efectius i només tindrà la baixa de Roger Barnils, sancionat en el partit del dimarts, i el dubte de Pol Ballesté. Per la seva banda, els jugadors lleidatans també arriben amb tot l'equip disponible. «Hem parlat de moltes coses del joc, però també de responsabilitat, d'ambició, d'il·lusió, de compromís i de voler i saber guanyar», diu l'entrenador garrotxí.

L'equip garrotxí recupera gairebé tots els efectius amb l'objectiu d'oblidar la dura desfeta amb l'Hospitalet