Girona serà una de les deu seus on es podrà votar en les eleccions a la junta del Barça

La Comissió Gestora del FC Barcelona va convocar oficialment ahir les eleccions a la presidència i a la Junta Directiva del club per al diumenge 24 de gener, de 9 a 21 hores, en un total de 10 seus diferents i amb un sufragi de 110.000 socis i sòcies cridats a les urnes. En unes eleccions marcades pel coronavirus i mesures sanitàries, el club vol «protegir la salut» i «garantir la seguretat» dels votants. Per això, per primera vegada en la història de club, les eleccions es duran a terme en deu seus diferents.

El Camp Nou, a Barcelona, ??serà la seu amb més afluència però se li sumen les seus de Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida, Madrid, València, Sevilla, Palma de Mallorca i Andorra la Vella. «D´aquesta manera es vol facilitar i fomentar la participació, limitar la mobilitat de les persones i reduir les aglomeracions. Hi haurà un cens electoral per a ell i, per tant, els socis i sòcies només podran anar a votar al col·legi que els sigui assignat», va explicar el club.

A més, es recomanarà anar a votar en diverses franges horàries per evitar cues i aglomeracions, d´acord amb els protocols sanitaris. Serà obligatori l´ús de la mascareta i atendre les indicacions del personal de club. Els socis amb dret a sufragi actiu en aquestes eleccions sumen un total aproximat de 110.000, amb el 93 per cent dels votants residint a Catalunya, un 4 per cent en la resta d´Espanya i un 3 per cent a l´estranger.