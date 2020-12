Lloret de Mar acollirà la Supercopa d´Espanya d´hoquei patins els propers 2 i 3 de gener. Barça, Liceo, Noia Freixenet i Reus seran els equips participants en una nova edició del torneig, que reuneix els quatre conjunts millor classificats de l´OK Lliga la temporada passada. Properament se celebrarà el sorteig pur i sense caps de sèries de les semifinals. El primer encreuament es disputarà a les 15: 15h i el segon a les 18: 00h el dissabte 2 de gener. La gran final serà l´endemà a les 18h.

Una llarga llista de clubs modestos viuran la festa de rebre conjunts de l´elit en l´eliminatòria inicial de la Copa. Hi seran tots els equips de Primera i Segona excepte els quatre que disputaran la Supercopa, Reial Madrid, Barcelona, Athletic i Reial Societat. Partits d´avui: Pulpileño-Lugo; Marchamalo-Osca; Tomares-Osasuna; Cantolagua-Valladolid; Sestao-Tenerife; Portugalete-Ponferradina (tots a les 19 h); Lucena-Sevilla i Orense-Leganés (20 h), i Coria-Oviedo (20.30 h).

La remuntada del Madrid es torna a posar a prova avui en el partit de Lliga contra l´Athletic, amb dubtes per la seva irregularitat, avançat de la jornada 19 (22.00, Movistar LaLliga) perquè tots dos jugaran la Supercopa. El conjunt blanc podria donar descans a homes com Luka Modric, Vinícius o Mendy i deixar pas a Marco Asensio, Rodrygo i Marcelo. Casemiro és baixa per sanció. Zidane no podrà comptar tampoc amb quatre lesionats: Ødegaard, Hazard, Luka Jovic i Mariano.