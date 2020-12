Alsina i Garrido veuen dos partits diferents

El gol de David Garcia a les acaballes d'un intens derbi va donar un punt al Llagostera i en va fer perdre dos a l'Olot. Els dos entrenadors, malgrat acabar amb diferents regusts de boca, valoraven l'1-1 final de manera positiva. «L'empat el teníem. Per sort després de marcar-nos en el 90 hem pogut reaccionar ràpidament. Mai no ens donem per vençuts. Estic molt content perquè portàvem una setmana amb molt de desgast físic i el repartiment de punts fa justícia», explicava el blaugrana Oriol Alsina. Per la seva banda, Raúl Garrido deia sortir «amb una sensació positiva tot i el gol que hem rebut al final del partit. La diana no pot amagar el gran partit que hem fet, sens dubte hem estat mereixedors de la victòria». Amb aquest empat, un i altre equip tanquen el 2020 puntuant.

No obstant això, els dos combinats gironins de Segona B ocupen posicions diferents a la classificació. 11 punts són els que té un Llagostera que a partir del nou any podrà centrar-se únicament en la Lliga després d'haver de jugar partits entre setmana durant més d'un mes degut a la Copa Federació i la Copa del Rei. «És important anar de vacances en la posició que estem. Ens trobem molt a prop de les posicions de dalt però també de les de baix. Considero que hem d'estar orgullosos i valorar la classificació perquè som un equip humil i modest. Ara podrem descansar i centrar-nos en la Lliga», confessava Alsina. L'Olot, en canvi, i amb un inici irregular, es troba en posicions de descens amb 9 punts. «Estem en clara recuperació i crec que això és la millor notícia que podem rebre. Avui (ahir) volia guanyar però no ho podem controlar tot», deia Raúl Garrido.