Marc Gasol té una amarga estrena amb els Lakers

el president del bàsquet girona no anota en 12 minuts en pista. L'inici de la temporada a l'NBA es va saldar amb victòria dels Clippers sobre els Lakers en el derbi de Los Angeles (109-116), en un partit en el qual Serge Ibaka (15 punts, 6 rebots) va guanyar el duel al seu amic Marc Gasol, que va passar pràcticament inadvertit en el seu debut oficial. Amb el 14 a l'esquena, Gasol disputava el seu primer partit de lliga regular amb els Lakers, però no va anotar en 12 minuts de joc. Partint com a titular, es va carregar de faltes molt aviat.