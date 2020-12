L'Spar Girona fa els deures contra el Gernika per acabar el 2020 de la millor manera

L'Spar Girona ha fet els deures a Maloste amb una victòria davant el Gernika (60-69). L'equip d'Alfred Julbe sabia que si volia acabar el 2020 amb bones sensacions abans d'afrontar una costa de gener exigent no podia fallar avui i no ho ha fet. No només ha aconseguit un triomf còmode en el retrobament amb Rosó Buch i Nadia Colhado, sinó que ha pogut celebrar el retorn de Paola Ferrari després de la seva lesió.

Un duel d'alçada el que s'ha viscut aquest migdia a Maloste, sense públic. Julbe va avisar a la prèvia que "ens posaran en dificultats i caldrà estar preparats". Doncs bé, el Gernika no ha contradit les paraules del tècnic amb ganes de redimir-se després de dues derrotes seguides. El conjunt local ha estat el més ràpid en atacar, però Reisingerova s'ha encarregat d'ensenyar les urpes per deixar clar qui manaria. També Eldebrink i Vasic. L'aler sèrbia ha patit un cop al genoll, que ha obert la porta al retorn de Ferrari un cop recuperada de la seva lesió. Tot ha quedat en un ensurt.

L'Uni ha aprofitat la qualitat que desborda a la plantilla per acabar el primer parcial amb un avantatge al marcador de 14-21. Al segon, Palau ha seguit marcant el tempo i tot i que el Gernika ha intentat fer un pas endavant les gironines ho han impedit amb solidesa defensiva. Mostrant-se còmodes amb el seu joc. No li ha passat el mateix a Buch, que com ja li va passar en el duel d'anada a Fontajau ha tingut problemes per mostrar la millor versió contra el seu exequip. S'ha arribat a la segona part liderant amb deu punts de diferència (28-38).

Amb tot de cara, només calia defensar la feina com s'havia fet fins al moment. Ho ha demostrat Eldebrink amb efectivitat des dels 6,75. L'Uni ha topat amb Colhado, inspirada. La pivot brasilera ha sigut un corcó per frustrar a Reisingerova i donar el tercer parcial al Gernika amb 14-12, encara que no li ha causat grans problemes a la txeca i les visitants han seguit liderant per 42-50. El conjunt basc ha fet créixer els nervis a l'últim tram, amb les de Julbe més desencertades de cara a cistella. La defensa ha seguit sent magistral i Vasic ha castigat en els triples per segellar la victòria 60-69 amb l'ajuda de Gray.