L'Olot aconsegueix el premi de rebre un Primera

L'Olot ha fet història aquest migdia a Sa Poble. En una primera meitat igualada, on qualsevol dels dos conjunts podia haver obert el marcador, la balança s'ha equilibrat pels visitants. El veterà Xumetra ha perforat la xarxa de la porteria local per avançar els seus. A la represa, i amb el Poblense buscant l'empat, Roger Barnils ha ampliat distàncies gràcies a un cap de cap després d'un servei de cantonada. La feina no estava feta, ni de bon tros. Restaven molts minuts, i això els balears ho sabien. Han retallat distàncies dos minuts més tard i podien haver empatat si el travesser no hagués escopit un dels seus tirs. Al final, i sense més espants, l'Olot ha aconseguit una meritòria victòria que li permetrà rebre l'Osasuna el proper 6 de gener al Municipal d'Olot.