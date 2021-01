L'Uni reprèn avui els entrenaments

Després d'ajornar-se el duel que havia d'enfrontar l'Spar Girona amb l'Spar Gran Canària de dilluns perquè un contacte estret d'una de les jugadores gironines havia donat positiu per covid-19, l'equip dirigit per Alfred Julbe reprendrà avui els entrenaments. El PCR fet ahir a la jugadora en qüestió va donar negatiu i avui la plantilla podrà tornar-se a entrenar per preparar el partit de dissabte a la pista del Saragossa, a l'espera de saber una nova data del partit ajornat de dilluns davant el conjunt canari. Això sí, la jugadora gironina que havia estat en contacte estret amb un positiu haurà de fer 10 dies de confinament, tal com marca el protocol. Per tant, es perdrà el partit a la pista a terres aragoneses, el del pròxim dilluns contra l'Al Qázeres i el del següent cap de setmana contra La Laguna Tenerife a Fontajau.