Punt i final amb el cap alt

Fugaç i intensa aventura a la Copa d'un Olot que encetava ahir l'any del centenari rebent tot un Osasuna al Municipal. Un veritable regal de Reis que feia somiar els seguidors, que tot i això no van poder entrar al camp. Els de Raúl Garrido van donar el cent per cent, però l'efectivitat visitant va ser determinant. Feia més de 40 anys que l'estadi no rebia un rival de Primera Divisió, pel que es respirava una jornada històrica. El rival, un Osasuna que no va amagar cap carta. Ni un minut van durar les taules inicials. Roberto Torres serviria un córner que Oier remataria des de l'interior de l'àrea petita al fons de la xarxa olotina.

Els d'Arrasate van apostar per un ritme elevat al duel, eixamplant l'equip i avançant la defensa per tancar l'Olot a la seva àrea. Tot i això, el segell de Raúl Garrido es notava en gust per la possessió i la sortida de pilota. Una fórmula que també donaria resultat contra un Primera que de mica en mica es mostraria més prudent. L'Olot dominava en el joc i el rival en el marcador. Els dos conjunts intentaven crear ocasions explotant les bandes. Quan podien, els navarresos ho provaven constantment amb Roberto Torres o Budimir, però sense èxit. La mateixa sort trobava l'Olot, que va tenir una bona oportunitat d'igualar el marcador amb una rematada que Pedro no va poder dirigir correctament al minut 25. L'errada no va amagar el bon partit del migcampista figuerenc, que juntament amb Eloi i Vivancos mostraven comoditat tot i l'entitat del rival.

El mateix guió es repetiria a la represa. La defensa navarresa es trobava amb un compromís cada vegada que s'acostava a la porteria d'Iñaki, que es va veure obligat a treure una mà salvadora després d'un xut de Barnils que poc va faltar per acabar en gol. Un gol que sí va trobar l'Osasuna amb una de les poques centrades que va provar durant la segona part. Jony serviria una pilota a Budimir, que remataria de cap sense oposició per batre Batalla. Una jugada que tornarien a provar minuts més tard els d'Arrasate però que Kike Barja va enviar al cel. Abans, Moha Chabboura va tenir l'opció d'ajustar el marcador amb un u contra u que no va resoldre quan ja havia superat el porter rival.

Ja amb el 0-2 en contra, l'Olot va perdre un punt d'atreviment i va cedir més possessió a l'Osasuna, que es trobava còmode sobre un Municipal que presentava un aspecte digne de la cita. Els dos equips van fer les paus per disputar els últims deu minuts. Els que més van desconnectar, però, van ser els navarresos. Prova d'això és la inexplicable oportunitat que va fallar Kike Saverio a porteria buida amb un xut que va acabar al lateral de la xarxa.

Ja en el temps afegit, el col·legiat va assenyalar una pena màxima en contra de l'Olot. Un regal de Reis que no va desaprofitar Kike Barja per fer pujar el definitiu 0-3 a l'electrònic. Encara hi va haver temps per a una última falta perillosa a favor dels garrotxins. Raúl Garrido va aprofitar per treure la pissarra amb una jugada assajada que es va trobar amb una teranyina de cames a l'interior de l'àrea i que tampoc va servir per maquillar el marcador.

Punt i final a la curta participació de l'Olot a la Copa del Rei. Bona imatge de l'equip, que va caure amb el cap ben alt. Ara, hora de canviar el xip per centrar-se a la Lliga. Aquest diumenge, primer partit del 2021. També al Municipal i contra l'Espanyol B.