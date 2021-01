El Palafrugell va guanyar el seu primer partit de l'any davant el Caldes (4-3), en un duel ajornat de l'onzena jornada de l'OK Lliga. Els blanc-i-negre no es van espantar quan els visitants es van posar per davant en el marcador per primer cop (2-3) i van aconseguir capgirar el marcador i emportar-se els tres punts.