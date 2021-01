El Palafrugell va caure derrotat ahir a la pista de l'Igualada per 4-2. Les coses es van posar coll amunt des del començament del duel ja que en els dos primers minuts els gironins ja perdien per dos gols a zero a causa de les dianes de Yeste i Balliu. A la segona meitat els visitants van retallar distàncies (2-1) però dos gols a les acaballes van sentenciar la trobada. Amb aquesta derrota els empordanesos són onzens amb tretze punts.