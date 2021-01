Victòria treballada del Quart davant el Granollers en el retorn a la competició

Quart, terra que inspira. Aquest és el lema que l'Ajuntament de Quart va apoderar fa uns mesos al municipi per fer un reconeixement, en part, a l'esport del poble. I el Quart Germans Cruz n'és un bon representant. Un equip que no competia des del novembre i que afrontava el partit amb moltes baixes va assolir la primera victòria de l'any. El bàsquet tornava al pavelló municipal de Quart. El conjunt del Gironès va sumar la segona victòria de la temporada en un partit molt igualat fins al final del tercer període, quan l'equip entrenat per Carles Ribot va començar a trencar el marcador gràcies principalment a l'encert en el tir ofensiu.

No va ser fàcil per als quartencs, i és que el Granollers va controlar el primer període amb un bon domini del joc interior i exterior (14-15). Tot i això, l'equip local va espavilar en el segon quart, va reaccionar i va arribar al descans amb un desavantatge d'un punt però amb unes sensacions totalment diferents de les dels primers deu minuts. El matx començava a canviar de rumb (27-28).

El tercer període va seguir amb la mateixa dinàmica. Després d'uns minuts de tempteig entre els dos equips, el bloc entrenat per Carles Ribot aconseguia per primera vegada en el duel situar-se per davant en el marcador i arribar al darrer període amb el resultat a favor (49-47). En el darrer quart, els locals van trencar el matx agafant un avantatge de cinc punts en els primers minuts (55-50). Una diferència que els faria afrontar els últims minuts de partit amb una mica més de tranquil·litat, i tampoc es van espantar quan els vallesans van tornar a aproximar-se a només 3 punts (55-52), quan faltaven pocs minuts per al final. Una bona defensa i uns bons minuts en atac, certificaven un triomf que omple de moral a un equip que va en alça.