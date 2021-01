L'Alabès fulmina Machín i escull Abelardo per redreçar el rumb

Des que l'estiu del 2018 Pablo Machín va decidir posar el punt i final a la seva prolífica etapa al capdavant del Girona, que les coses no li acaben de rutllar al tècnic sorià. No va acabar les seves aventures al Sevilla ni Espanyol i a l'Alabès li ha passat tres quarts del mateix. Amb 20 partits oficials n'hi ha hagut prou per obrir-li la porta de sortida. El club, veient els últims resultats del primer equip, ha decidit que Machín era el principal culpable i ahir al matí n'anunciava el seu adeu. El relleu es coneixia poques hores després. Es tracta d'Abelardo Fernández, que torna al club per fer-se càrrec de la primera plantilla encetant així la seva segona etapa ja que va liderar l'Alabès des del mes de desembre del 2017 fins al maig del 2019, i va aconseguir tots dos cursos la permanència.

Les tres dues últimes jornades consecutives, en què l'equip ha sigut incapaç d'aconseguir la victòria, i sobretot les derrotes amb l'Atlètic de Madrid (1-2) i Cadis (3-1), deixen l'Alabès setzè, amb només un parell de punts de marge respecte a la zona de descens. Suficient perquè la directiva prengués la decisió de canviar de cromos a la banqueta. Machín n'ha sigut el gran perjudicat. Va fitxar el passat 5 d'agost, quan semblava que ho tenia fet per marxar a la Xina, però va acceptar el repte de rellevar Juan Ramón López Muñiz. Amb el sorià a la banqueta, l'equip ha sumat quatre victòries (una de les quals al camp del Reial Madrid) i sis empats, a banda d'encaixar vuit derrotes. A la Copa ha superat les dues eliminatòries que ha disputat fins a la data.