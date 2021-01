L'esport amateur continua mobilitzat

Les mobilitzacions de la plataforma Ja n'hi ha prou, que reclama el retorn de l'esport de base i amateur davant les restriccions obligades per la Generalitat en la lluita contra la pandèmia, continuaran aquest cap de setmana. De moment ja n'hi ha d'assegurades a Girona (Fontajau), Lloret, Palamós, l'Escala i Sant Feliu de Guíxols, entre altres municipis gironins. El moviment, que ha nascut a les comarques gironines però que és global per a tot Catalunya, també té actes convocats arreu del territori. Un dels més multitudinaris que s'espera es farà a Manresa.

L'esport modest va rebre ahir una nova plantofada que, no per esperada, va fer menys mal. Les restriccions s'allarguen deu dies més, fins al diumenge 24 de gener, i això vol dir que a Catalunya només està permesa la pràctica esportiva en recintes a l'aire lliure (i, per tant, pavellons i gimnasos estan tancats). A més, amb el confinament municipal, un esportista que hagi d'anar a entrenar-se a un altre indret diferent al de la seva residència, tampoc ho pot fer. Les úniques competicions permeses són les d'àmbit professional i les de lligues espanyoles i internacionals. Els tornejos catalans i de formació continuaran tancats i sense que res faci pensar que es podran reprendre ja aquesta temporada.

Ja n'hi ha prou va nèixer la setmana passada com a resposta a les restriccions del Govern a l'esport més modest i formatiu. Un dels seus portaveus és el tècnic del Bordils d'handbol, Pau Campos, que ahir es mostrava satisfet amb la resposta de la gent. El manifest que van llançar, reclamant el retorn a l'activitat i subratllant que l'esport és segur després de la inversió que van fer els clubs ja supera les 11.000 adhesions. «Hi ha molts particiulars, però també molts clubs, federacions i organismes, amb la qual cosa, darrere d'aquesta quantitat hi ha molta més gent», assegurava.

Dissabte passat, tot i el mal temps, la plataforma ja va fer diverses mobilitzacions amb una notable resposta, com les de la Bisbal o Santa Coloma. Aquest cap de setmana es repetiran les accions. Serà demà a les 12 del migdia davant dels pavellons. A Girona una de les que es preveu més multitudinària serà la que hi haurà a Fontajau, amb la participació de molts clubs de bàsquet. Ahir qui va anunciar que dona suport a les reivindicacions del col·lectiu va ser el president de la UFEC Gerard Esteva. Amb un tuit va fer públic que assistiria a la mobilització que hi haurà demà al pavelló dels Lluïsos de Gràcia.

La reivindicació de Ja n'hi ha prou ha acabat donant veu al col·lectiu més feble de l'esport, l'amateur i de base, que tem que amb les actuals restriccions, sense gairebé poder entrenar, i amb la competició aturada, haurà de capejar un fort temporal en forma d'abandonament de la pràctica esportiva per part de nens i joves. El col·lectiu lamenta que es pugui anar al cinema o al teatre però que, en canvi, un nen no pugui entrenar-se en un pavelló.