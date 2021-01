Mor l'alpinista català Sergi Mingote després de patir un accident al K2

L'alpinista Sergi Mingote i Moreno (Parets del Vallès, 1971) ha mort aquest dissabte en un accident al K2. L'escalador ha patit una caiguda i s'ha fracturat una cama en el descens des del camp 3 (a la cota 6.000 metres) fins al camp base avançat, sense possibilitat de ser rescatat amb l'helicòpter per la foscor. Mingote coliderava una expedició internacional que pretenia escalar el K2 –la segona muntanya més alta del món, amb 8.611 metres, i una de les més perilloses- en ple hivern. "Els que estimem la muntanya estem de dol. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer Sergi Mingote i els seus somnis esportius i socials per a un món més just per a tothom. Un home bo que ja trobem a faltar", ha expressat l'expresident Quim Torra.



"Colpits per aquesta tragèdia, una gran pèrdua pel món de l'esport i per Catalunya. El nostre condol a la família i amics", ha manifestat l'actual vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès. "L'alpinisme català està de dol. Sergi Mingote ha perdut la vida fent el que més li agradava, escalar les muntanyes més altes del planeta. Una abraçada immensa a la seva família i a tota la gent que l'estimava", ha reblat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. Les mostres de condol per la mort de Sergi Mingote han proliferat a les xarxes socials provinents del món esportiu i polític. De fet, l'escalador de Parets del Vallès va exercir d'alcalde de la seva localitat entre el juny del 2011 i el maig del 2018 a les files del PSC.



Iceta: "Catalunya perd un gran esportista i els socialistes un gran alcalde de Parets"

Consternat per la notícia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnífic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal.

La UGT i la FEEC, molt colpides per la mort de Mingote

"Els socialistes rebem la notícia amb consternació i dolor la mort de Sergi Mingote. Catalunya perd un gran esportista i els socialistes un company que va ser un gran alcalde de Parets del Vallès. Acompanyem la seva família i amistats en el sentiment. Que la terra li sigui lleu", ha expressat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Un altre dirigent socialista ràpid a reaccionar ha estat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que també havia estat alcalde de la Roca del Vallès, a menys de 12 kms de Parets. "Consternat per la notícia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnífic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal. Una abraçada i tot el meu afecte a la família i amics de Sergi Mingote", ha apuntat Illa.La UGT de Catalunya igualment ha lamentat la pèrdua d'un "militant històric" del sindicat, ja que Mingote va ser delegat de la UGT a l'Ajuntament de Granollers i va ser el responsable de la Federació de Serveis Públics de la UGT al Vallès Oriental. "Així mateix, Sergi Mingote va portar la campanya per les 35 hores setmanals, liderada per l'Avalot i la UGT de Catalunya, al cim més alt del món, l'Everest", han recordat des del sindicat, que també han agraït el suport de Mingote durant la seva etapa com a alcalde de Parets del Vallès en l'organització de les tres edicions de la Cursa Solidària pel Treball Digne.Des del món de l'esport, la corredora de muntanya, Núria Picas, ha estat de les primeres a mostrar la seva consternació. "Notícies molt tristes des del K2. Ens deixa un dels grans Sergi Mingote. Molta força a familiars, amics i companys de cordada", ha piulat Picas. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) s'ha mostrat molt colpida per l'accident mortal de Sergi Mingote i ha afirmat que el seu president Jordi Merino ha participat activament en el rescat de l'escalador al Pakistan. "Ens deixa un gran alpinista, una gran persona i un amic, sempre al costat de l'excursionisme català. No em surten les paraules", ha conclòs Merino.