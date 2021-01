Mor Sergi Mingote després d'una caiguda en el descens del K2

L'alpinista català Sergi Mingote, nascut a Parets del Vallès, d'on en va ser alcalde entre 2011 i 2018, va morir ahir a l'edat de 49 anys en un accident mentre descendia el K2 (8.611). El vallesà va perdre la vida durant l'expedició que coliderava per coronar el K2 a l'hivern, una fita que fins aquest dissabte, quan ho van aconseguir 10 muntanyencs nepalesos, ningú havia assolit i es considerava l'últim gran desafiament de la disciplina. El fatal accident es va produir quan Mingote descendia del camp 3 fins al camp avançat, a uns 6.000 metres d'altura. L'alpinista necessitava assitència mèdica, però tot i posar-se en marxa un dispositiu d'evacuació, no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Precisament divendres va penjar al seu Twitter una crònica del dia des del camp 3 (a 7.000 metres) en la qual advertia que «toca demà descendir al camp base i aquesta és una muntanya molt perillosa». També explicava que al costat d'un altre alpinista, Juan Pablo Mohr, se li «va passar pel cap la bogeria d'avançar» de matinada «fins al camp 4 i fer un intent» de cim. Finalment, ho van descartar perquè anaven «molt pesats i sense oxigen tot es nota més, el fred, el vent, és precipitat».

Abans de començar aquesta expedició, l'alpinista de Parets del Vallès va explicar que «volia fer les paus» amb el K2 i «retrobar-se amb una muntanya» amb la qual tenia «una relació d'amor-odi». La va coronar per primera vegada el 23 de juny de 2018 i en el descens llavors ja va viure una situació molt complicada. «Ho vaig passar molt malament baixant amb mal temps, vaig pensar que no baixava», explicar.

El K2 va ser el segon vuit mil del seu repte 14x1000 0 OXYGEN, amb el qual pretenia pujar al cim dels 14 vuitmil del planeta sense oxigen artificial embotellat en un període d'aproximadament 1.000 dies i així superar el rècord del coreà Kim Chang-ho, qui el 2013 va deixar la marca en 7 anys, 10 mesos i 6 dies. El 12 d'octubre de 2018, Chang-ho també va morir a l'Himàlaia. El repte de Mingote va començar a molt bon ritme. Una setmana abans de coronar el K2 va arribar al cim del Broad Peak (8.047 m) i el 25 de setembre de 2018 va sumar el seu tercer vuitmil del projecte, el Manaslu (8.613 m). El 2019 encara va ser més profitós i l'alpinista va aconseguir quatre vuitmil més: el Lhotse (8.516 m) el 6 de maig, el Nanga Parbat (8.125 m) el 3 de juny, el Gasherbrum 2 (8.035 m) el 18 de juny i el Dhaulagiri (8.167 m) el 3 de setembre. Els sis vuitmil sense oxigen artificial embotellat en tan sol 367 dies ja van suposar un rècord mundial per a Sergi Mingote.

El primer vuitmil en la vida de Mingote va arribar el 1998, quan va coronar el Cho Oyu (8.201 m). El 1999 arribaria el Shisha Pangma (8.013 m) i el 2001, el sostre del planeta, l'Everest (8.849 m), el qual va coronar llavors per la cara nord i el 2003 per la cara sud.