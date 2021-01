El Peralada perd a casa contra el cuer i allarga la dinàmica negativa

El Peralada perd contra el cuer a casa i segueix sense aixecar cap, encadenant cinc jornades sense guanyar en les quals només ha sumat un empat. A la primera meitat els gironins van sortir amb la voluntat de revertir la mala dinàmica però no van saber aprofitar les ocasions. Diaby en un còrner, Seomgyu amb un xut des de fora l'àrea, i Arnau Ortiz amb una rematada de cap van tenir les primeres opcions per obrir la llauna abans que el Sants xafés l'àrea local. Fins al minut 20 els visitants no van gaudir de la primera oportunitat amb un xut de Guillermo que va desviar Aroca. També la va tenir Paz, abans del descans, amb una rematada de cap que va marxar fregant el pal. A la represa, el Sants va sortir decidit d'aprofitar-se del vent a favor. Ho va provar Fabio amb un xut des de mitja distància i Batalla rematant una falta lateral. Les dues opcions van sortir desviades per sobre el travesser.

La més clara del Peralada la va tenir Casanova a centrada de Josu, però el porter visitant va refusar el xut amb solvència. Pocs minuts després va arribar la gerra d'aigua freda. Cala va superar Aroca amb un xut creuat amb l'esquerra al minut 78 per posar el 0-1 en el marcador, que acabaria sent definitiu. A les acaballes, els gironins van intentar de dominar la pilota però no van aconseguir generar ocasions de gol per empatar l'electrònic.

Amb aquest resultat, el Peralada continua en caiguda lliure de resultats que s'accentua a cada jornada. Ben lluny queda el bon començament de temporada en la qual va compartir el liderat de la categoria i va sumar catorze punts dels divuit disputats. Els d'Albert Carbó necessiten, ara més que mai, un punt d'inflexió definitiu si no volen complicar-se la temporada en aquesta segona volta. Els empordanesos visitaran l'Horta la setmana que ve.