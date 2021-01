Koeman s'encomana al retorn de Leo Messi per evitar sorpreses a la Copa

Amb la presència de Leo Messi, que ha complert els dos partits de sanció, el Barça es juga el futur a la Copa a Vallecas, on Ronald Koeman ha de decidir quines aspiracions té el seu equip en aquesta competició. Malgrat les males sensacions que li va deixar la final de la Supercopa, Messi pot extreure algunes conclusions positives d'aquella derrota i de la seva absència en l'equip per l'expulsió, ja que s'haurà recuperat dels seus problemes musculars i ha vist com l'equip continua endavant en la Copa i ha sumat una nova victòria en la Lliga a Elx.

No hi ha dubtes en l'alineació de Neto en la porteria. A l'eix central, Umtiti, que ja va jugar a Elx, podria continuar, mentre que Júnior Firpo podria alleujar de minuts Alba. Amb Busquets, segur en l'onze, ja que descansarà davant l'Athletic per sanció Pjanic podria donar descans a De Jong, un dels jugadors més en forma de l'equip blaugrana, i Trincao, si Koeman decideix donar una mica de pausa a Dembélé. Dest i Sergi Roberto estan lesionats i Ilaix Moriba és a la llista.

En qualsevol cas, Koeman no sembla que reservi gaires titulars en una competició en la qual Atlètic de Madrid i Reial Madrid ja han quedat fora. A davant hi serà el Rayo Vallecano, que buscarà la sorpresa després de veure frenades les aspiracions d'ascens directe amb la derrota contra el Mallorca (1-3). Andoni Iraola té la important baixa per lesió del central Velázquez. A més a més, diversos jugadors han donat positiu per covid-19 i tampoc hi seran. Homes poc habituals com Joni Montiel i Qasmi podrien jugar.