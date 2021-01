L'Spar Girona tomba el Bembibre en el retorn a la Lliga (87-69)

L'Spar Girona ha tornat a la Lliga Femenina amb una victòria contra el Bembibre (87-69), el penúltim classificat, no gaire brillant. Tot i que el triomf no ha perillat ni quan el rival s'ha posat a 5 només de començar el tercer quart (45-40), les noies d'Alfred Julbe han protagonitzat una actuació massa irregular, combinant bons moments, amb d'altres per oblidar. I és que quan a un minut i mig pel descans semblava que tot estava sentenciat (45-27, +18), a les locals els ha entrat la nebulosa i s'han encallat durant massa minuts. D'entrada un parcial de 0-9 ha deixat el partit relativament obert (45-36) a la mitja part, i la cosa encara s'ha complicat més quan a l'inici del tercer parcial, Higgs, amb un 0-4, ha acostat el Bembibre a cinc (45-40).

A l'Uni no li ha tremolat el pols, i gràcies a vuit punts gairebé seguits d'Elonu, ha tornat a marxar amb una certa distància de seguretat (57-44), que Gray i Vasic s'han encarregat de mantenir. L'inici del darrer quart ha acabat de sentenciar el Bembibre, amb dos triples de Vasic i Soler, que portaven el partit a un 73-57. A cinc minuts pel final, un bàsquet de la sèrbia tornava a donar 18 punts de marge a les gironines (77-59), que acabarien tancant el partit per aquesta mateixa diferència (87-69). La Lliga s'atura ara per donar pas a partits de seleccions. L'Uni viurà un èxode important de jugadores que marxaran a disputar aquests duels (Palau, Araújo, Gray, Reisingerova, Eldebrink...). La competició es reprendrà el dia 11 de febrer contra el Cadí La Seu.

Màximes anotadores Uni Girona: Gray (19), Elonu (15), Vasic (12), Labuckiene (12) i Soler (11);