El Bordils busca contra el Burgos el segon triomf consecutiu per seguir creixent

El cap de setmana que ve hi ha derbi a la Divisió d'Honor Plata, amb un Sarrià-Bordils que tornarà a prometre emocions fortes. Abans, però, els de Pau Campos reben avui el Burgos (19.30), amb la idea de sumar el segon triomf seguit i confirmar la progressió. El Sarrià, per la seva banda, continua confinat i ha ajornat el duel amb el Sant Martí Adrianenc, igual com va fer la setmana passada contra l'Eivissa, per un positiu.

«Tenim ganes de tornar a jugar», admetia ahir Campos, conscient que aquesta temporada, marcada per la covid-19, és absolutament atípica. Fa quinze dies sumaven el primer triomf del curs a la pista de l'Adrianenc en un partit endarrerit, i la setmana passada es quedaven sense competir per una sèrie de contagis al Teucro. Aturats, per tant, quinze dies, entre aquell triomf i el partit d'avui el més important per a l'entrenador seria «poder enllançar dos triomfs seguits, tot i que el Burgos té una plantilla molt ben dissenyada a totes les línies i són tercers». Malgrat les baixes de Bañeras, Marc Prat i Adrià Fornés, Pau Campos creu que el Bordils tindrà opcions a la victòria.