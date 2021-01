El Barça goleja el Reial Madrid i és més líder

No hi ha hagut espai per a la sorpresa i el Barcelona ha sumat contra el Reial Madrid la seva tretzena victòria en tretze partits de Lliga amb un 4-1 gràcies als gols d'Alexia Putellas, Jennifer Hermoso i Asisat Oshoala per dues vegades que el manté líder de la Primera Iberdrola malgrat haver disputat menys partits que els seus perseguidors.

El partit ha començat amb uns segons d'aturada per part de les jugadores per queixar-se del protocol de la Reial Federació Espanyola de Futbol que obliga a la suspensió dels partits encara que hi hagi un sol positiu per coronavirus en un dels equips, la qual cosa ja ha comportat que aquesta jornada s'hagin ajornat tres partits.

El Reial Madrid, que en cas de guanyar el partit s'hagués posat líder amb tres partits jugats més que les blaugranes, s'ha mostrat valent en l'inici i ha posat una pressió alta que ha dificultat la sortida de pilota del Barcelona, ja de per si mateix delmada a causa del molest vent que ha acompanyat el partit.

Però la primera gran oportunitat de gol la han tingut les locals amb una rematada de cap de Patri Guijarro, acabada de renovar fins a 2024, que entre Misa Rodríguez i el travesser han enviat a córner.

Ha estat el presagi del gol d'Alexia Putellas, que ha arribat en el minut 14 mitjançant un tret amb la seva cama esquerra des de la vora de l'àrea que s'ha colat per l'esquadra dreta de Misa Rodríguez, qui ha tocat la pilota però aquesta vegada no prou com per enviar-lo a un altre lloc que no fos l'interior de la seva porteria.

A més, aquest ha estat el gol número 100 de la capitana Putellas en Lliga, qui també ha estat l'autora del primer gol del Barcelona a l'Estadi Johan Cruyff (contra el Tacón) i al Camp Nou (contra l'Espanyol).

I en el minut 23 Jennifer Hermoso ha obert bretxa al marcador amb el segon gol del partit. La màxima golejadora de la història del club blaugrana tan sol ha hagut d'empènyer la pilota a porta buida després d'un mal rebuig de Misa Rodríguez com a resposta a un tret bombat d'Oshoala.

Precisament la jugadora nigeriana ha rematat a plaer una passada de Graham Hansen per fer el tercer en el minut 37.

El segon temps a poc a poc s'ha anat submergint en la intrascendència. El Reial Madrid s'ha protegit per evitar una golejada i el Barcelona no ha trobat tants espais com en el primer temps.

Oshoala ha tingut en les seves botes el quart gol en el minut 54, però entre Misa Rodríguez, el travesser i els rebuigs de la defensa blanca ho han evitat.

En canvi, la defensa del Reial Madrid no ha pogut evitar el gol de rebot d'Oshoala en el 70, la sentència del partit.

Encara s'han posat més lletges les coses per al conjunt de David Aznar quan la portera Misa Rodríguez ha estat expulsada per tocar la pilota amb la mà fora de l'àrea dos minuts després.

I en el 79, s'ha tornat a igualar el nombre de jugadores perquè Mapi León ha comès un dubtós penal que li ha costat la segona targeta groga. Olga ha enganyat a Sandra Paños per tancar el partit (4-1).

Allí ha acabat de morir el partit i si es compten els partits del Barcelona contra el Tacón (que la temporada passada lluïa l'escut del Reial Madrid als dorsals abans que l'absorció es fes oficial) el global és de quatre triomfs blaugranes en quatre partits i 23 gols a favor per 2 en contra.