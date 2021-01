Contundent derrota del GEiEG Uni davant el Sant Adrià

Tercera derrota consecutiva del GEiEG Uni que en aquestes últimes setmanes s'ha enfrontat a tres equips del capdavant de la classificació. Ahir van caure davant de forma contundent davant el Sant Adrià (52-86), en un partit que les barcelonines ja dominaven per 15 punts al final dels primers 10 minuts (13-28). De fet, el conjunt dirigit per Joan Pau Torralba ja no va trobar la manera de tornar-se a posar dins el partit en els tres quarts que quedaven i, de mica en mica, les visitants van anar ampliant la diferència en el marcador.

És cert que les gironines van competir més els altres quarts, però la diferència gran ja estava feta. El Sant Adrià no es va relaxar en cap moment del partit. Ni faltant 7 minuts per acabar el duel, quan ja guanyaven de 30 punts (43-73), per acabar vencent de 36 al pavelló Lluís Bachs.